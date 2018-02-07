Насмерть придавило 2-летнюю девочку ламповым телевизорам в Подмосковье

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- В Наро-Фоминском районе проводится проверка по факту смерти 2-летней девочки, которая 6 февраля была доставлена в приемное отделение Апрелевкой районной больницы «с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа» . Об этом в среду сообщает ГСУ СК России по Московской области.



«После доставления в больницу девочка скончалась».



Предварительно установлено, что когда женщина, присматривающая за ребенком «находилась в ванной комнате, девочка опрокинула тумбу и стоящий на ней ламповый телевизор придавил ее», - сообщает СК.