9 сентября. Mossovetinfo.ru – Причиной наезда водителя на пешеходов на юго-востоке Москвы стала ссора в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел рано утром в воскресенье на Новочеркасском бульваре. В результате ДТП один человек погиб и девять пострадали.
А началось все с конфликта в кафе. Один из его участников покинул заведение, сел за руль, дождался выхода остальных участников конфликта и совершил наезд. Водитель не стал скрываться с места преступления.
Все участники инцидента являются гражданами Киргизии
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