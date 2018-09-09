9 сентября. Mossovetinfo.ru – Причиной наезда водителя на пешеходов на юго-востоке Москвы стала ссора в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.



Инцидент произошел рано утром в воскресенье на Новочеркасском бульваре. В результате ДТП один человек погиб и девять пострадали.



А началось все с конфликта в кафе. Один из его участников покинул заведение, сел за руль, дождался выхода остальных участников конфликта и совершил наезд. Водитель не стал скрываться с места преступления.



Все участники инцидента являются гражданами Киргизии