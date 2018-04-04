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Происшествия     04.04.2018 08:36

Названа причина появления запаха ацетона на востоке Москвы

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Теги:  МЧС 

3 апреля. Mossovetinfo.ru – Утечка продукции с завода «Центрстрой» стала причиной запаха ацетона в московском районе Перово. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.

Отмечается, что причину устанавливали службы МЧС. Завод занимается разливом красок и расположен по адресу: 1-я улица Энтузиастов, д. 10А. Была допущена утечка продукции в коллектор теплосетей.

На данный момент проводится проверка причин произошедшего. Материалы передадут в правоохранительные органы.



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Теги: 
МЧС 

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