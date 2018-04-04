3 апреля. Mossovetinfo.ru – Утечка продукции с завода «Центрстрой» стала причиной запаха ацетона в московском районе Перово. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.
Отмечается, что причину устанавливали службы МЧС. Завод занимается разливом красок и расположен по адресу: 1-я улица Энтузиастов, д. 10А. Была допущена утечка продукции в коллектор теплосетей.
На данный момент проводится проверка причин произошедшего. Материалы передадут в правоохранительные органы.
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