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Происшествия     22.12.2019 16:04

Неизвестный открыл стрельбу на юге Москвы

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Теги:  стрельба  полиция  ЧП 

22 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который открыл стрельбу на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

С сообщением о стрельбе в полицию обратились жители жилого дома на улице Корабельной. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный открыл огонь из охолощенного оружия, после чего скрылся.

В результате происшествия никто не пострадал, полиция ведет розыск стрелявшего.


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Теги: 
стрельба  полиция  ЧП 

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