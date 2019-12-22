22 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который открыл стрельбу на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
С сообщением о стрельбе в полицию обратились жители жилого дома на улице Корабельной. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный открыл огонь из охолощенного оружия, после чего скрылся.
В результате происшествия никто не пострадал, полиция ведет розыск стрелявшего.
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