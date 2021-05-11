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Происшествия     11.05.2021 10:40

Неизвестный открыл стрельбу в школе в Казани, есть жертвы

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Теги:  Казань  школа  стрельба 

11 мая. Mossovetinfo.ru — В одной из казанских школ неизвестный открыл стрельбу, пострадали несколько человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Казани.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы.

К школе стянуты полицейские и представители экстренных служб, на место ЧП выехал президент Татарстана. Во всех школах Казани усилены меры безопасности.

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Теги: 
Казань  школа  стрельба 

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