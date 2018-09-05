5 сентября. Mossovetinfo.ru – На территории усадьбы Дмитриева-Мамонова на улице Косыгина приостановлены незаконные работы, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.



Усадьба состоит из двух объектов культурного наследия. Основная усадьба была построена еще в XVIII веке, также на территории усадьбы расположено историческое здание, построенное в советское время, в котором проживали многие известные сотрудники Института химической физики.



Местные жители сообщили, что на территории усадьбы идут незаконные работы. Прибывший на сигнал жителей сотрудник Мосгорнаследия обнаружил, что строители вели незаконную прокладку инженерных коммуникаций, в результате чего на территории усадьбы была вырыта траншея, а также были сложены стройматериалы и размещен автотранспорт. Все незаконные работы были прекращены. Против заказчика незаконных работ может быть возбуждено дело об административном правонарушении.