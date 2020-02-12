12 февраля. Mossovetinfo.ru – Утром в среду, 12 февраля сотрудники Московского метрополитена обнаружили возле подземного перехода в Дорогомиловском районе Москвы новорожденного мальчика, лежавшего на снегу, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



Сообщается, что ребенку на вид около 2-3 месяцев. Он был немедленно доставлен в одну из московских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются родственники ребенка и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.