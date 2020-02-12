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Происшествия     12.02.2020 09:28

Новорожденного ребенка нашли возле подземного перехода на западе Москвы

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Теги:  СК РФ  дети  проверка 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – Утром в среду, 12 февраля сотрудники Московского метрополитена обнаружили возле подземного перехода в Дорогомиловском районе Москвы новорожденного мальчика, лежавшего на снегу, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.

Сообщается, что ребенку на вид около 2-3 месяцев. Он был немедленно доставлен в одну из московских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются родственники ребенка и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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Теги: 
СК РФ  дети  проверка 

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