12 февраля. Mossovetinfo.ru – Утром в среду, 12 февраля сотрудники Московского метрополитена обнаружили возле подземного перехода в Дорогомиловском районе Москвы новорожденного мальчика, лежавшего на снегу, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.
Сообщается, что ребенку на вид около 2-3 месяцев. Он был немедленно доставлен в одну из московских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются родственники ребенка и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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