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Происшествия     13.04.2025 16:56

Новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы - оперштаб

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Теги:  Оперштаб  Краснодарский край  мазут  Черное море  ЧС  танкеры  выбросы 

13 апреля — Mossovetinfo.ru — 13 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края по итогам проведенного командами муниципалитетов утреннего мониторинга закрепленных за ними территорий.

«По результатам новые выбросы мазута на своем участке выявили представители Успенского района (фото). Они работают на береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской.

Также незначительные фрагменты нефтепродуктов обнаружила команда Тимашевского района (видео). Муниципалитет отвечает за участок пляжа в районе устья реки Можепсин», - сообщил оперштаб.

«Новые выбросы мазута у кромки воды убирают в первую очередь. После этого продолжают деликатную очистку территорий от мелких фракций нефтепродуктов», - говорится в сообщении оперштаба.

Накануне оперштаб сообщил, что в Анапе тестируют установку для очистки песка от мазута с помощью моющей пены. Технология УПН (установка подготовки нефти) нагревает моющие средства на основе масла растительного происхождения до 90 градусов, после чего на поверхности образуется пена, впитывающая в себя нефтепродукты. Испытания проходят на пляже возле технополиса «Эра».

В начале марта сообщалось, что выбросы мазута из Черного моря на побережье Краснодарского края участились из-за потепления. Также сообщалось, что протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там было собрано почти 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.

В конце января из резервного фонда Правительства России выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров Волгонефть в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

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Теги: 
Оперштаб  Краснодарский край  мазут  Черное море  ЧС  танкеры  выбросы 

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