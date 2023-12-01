О ходе расследования уголовного дела по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы

7 декабря — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и незаконного оборота оружия передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ), - сообщает официальный телеграм-канал ведомства.



"Ранее сообщалось, что 6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.



Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.



На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения",- отмечено в сообщении.



Также сообщается, что "назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебные экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц".