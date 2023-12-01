 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     07.12.2023 10:00

О ходе расследования уголовного дела по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  экс-депутат Верховной Рады Украины  Илья Кива  убийство  Московская область  расследование  экспертизы 

7 декабря — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и незаконного оборота оружия передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ), - сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

"Ранее сообщалось, что 6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.

На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения",- отмечено в сообщении.

Также сообщается, что "назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебные экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
экс-депутат Верховной Рады Украины  Илья Кива  убийство  Московская область  расследование  экспертизы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:00 Происшествия О ходе расследования уголовного дела по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы

17:41 В мире Российско-эмиратские переговоры

12:29 Другое В Китае представили суперкомпьютер нового поколения

09:01 Происшествия Курьер принял участие в «криминальной схеме» и стал обвиняемым

15:35 Город (Москва и область) Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве с 1 января до 24,5 тыс. руб. в месяц

Актуальные материалы

11:26 В мире Континентальный Китай не даст пространства сепаратизму Тайваня - Канцелярии Госсовета КНР

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

19:34 Город (Москва и область) Принят бюджет Москвы на 2024 год, расходная часть — 4,8 трлн рублей

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru