Другие материалы
-
Происшествия
07.12.2023, 10:00
О ходе расследования уголовного дела по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы
7 декабря — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и незак...
-
Происшествия
06.12.2023, 09:01
Курьер принял участие в «криминальной схеме» и стал обвиняемым
6 декабря — Mossovetinfo.ru — Курьер принял участие в «криминальной схеме» и стал обвиняемым, мужчине предъявлено о...
-
Происшествия
01.12.2023, 14:58
Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров - МЧС России
1 декабря — Mossovetinfo.ru — "Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. Быстрому распр...