Обстоятельства гибели четверых человек в результате пожара в СВАО Москвы выясняют следователи – СК

21 января. Mossovetinfo.ru – В субботу вечером после тушения пожара в квартире одного из жилых домов по улице Лосевская в городе Москве «обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу». Следственным управлением проводится доследственная проверка, сообщает СК РФ по городу Москве.



«Со слов соседей, в указанной квартире постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки», - отмечается в сообщении СК.



По информации МЧС Москвы, сообщение о загорании по адресу: Лосевская ул., д.7, к.1. поступило 20 января 2018 года в 20 часов 51 минуту. «Уже через 6 минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по данному адресу, где происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на общей площади около 30 квадратных метров», - отмечается в сообщении. «Принятыми мерами в 21 час 25 минут пожар был ликвидирован», - сообщает МЧС.