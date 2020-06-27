27 июня. Mossovetinfo.ru – Обвал грунта произошел на Хорошевском шоссе. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.



Обвал грунта произошел в районе д. 39 стр.1. Перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области.