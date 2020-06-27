27 июня. Mossovetinfo.ru – Обвал грунта произошел на Хорошевском шоссе. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
Обвал грунта произошел в районе д. 39 стр.1. Перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области.
13:57 Происшествия Обвал грунта произошел на Хорошевском шоссе
13:09 Город (Москва и область) В «Активный гражданине» появилась карта реализованных проектов
12:40 В России Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев
12:08 Город (Москва и область) В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля
11:53 Происшествия Гендиректор крупного московского застройщика покончил с собой
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн
10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ
18:51 Город (Москва и область) Некоторые станции метро в центре Москвы утром 24 июня будут работать с ограничениями
18:08 Общество Салют 24 июня в Москве запустят из одной точки
18:28 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками
18:16 Город (Москва и область) С 23 июня в Москве возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы