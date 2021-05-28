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Происшествия     28.05.2021 13:37

Обвиняемые по «делу Голунова» получили от 5 до 12 лет колонии

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Теги:  Мосгорсуд  Иван Голунов  приговор 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Экс-полицейские, сфабриковавшие уголовное дело против журналиста Ивана Голунова, получили от 5 до 12 лет колонии.

Все экс-полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Мосгорсуд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам колонии общего режима, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по 8 лет, сотрудничавший со следствием Денис Коновалов получил 5 годам колонии общего режима.

Кроме того, по гражданскому иску с каждого из обвиняемых в пользу Голунова взыскано по 1 миллиону рублей.

Сторона обвинения просила для обвиняемых от 7 до 16 лет лишения свободы.

Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня 2019 года. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.

Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.

В январе 2020 года Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. 29 января пятеро бывших полицейских были задержаны по данному делу, 30 января им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

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Теги: 
Мосгорсуд  Иван Голунов  приговор 

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