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Происшествия     04.04.2020 14:32

Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва в жилом доме в Орехово-Зуеве

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Теги:  Орехово-Зуево  взрыв газа  жертвы 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – В результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве один человек погиб, четверо пострадали, сообщает МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа, обрушилась часть конструкций дома.

По предварительной информации взорвалась газовая колонка в одной из квартир. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов здания, однако возгорания не произошло. Около 150 человек покинули здание до приезда пожарных и спасателей, еще около 50 человек было эвакуировано пожарно-спасательными подразделениями по лестничным пролетам.

Разбор завалов продолжается, к нему привлечено более 50 пожарных и спасателей, и 19 единиц техники. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.


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Теги: 
Орехово-Зуево  взрыв газа  жертвы 

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