4 апреля. Mossovetinfo.ru – В результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве один человек погиб, четверо пострадали, сообщает МЧС РФ.



Ранее сообщалось, что в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа, обрушилась часть конструкций дома.



По предварительной информации взорвалась газовая колонка в одной из квартир. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов здания, однако возгорания не произошло. Около 150 человек покинули здание до приезда пожарных и спасателей, еще около 50 человек было эвакуировано пожарно-спасательными подразделениями по лестничным пролетам.



Разбор завалов продолжается, к нему привлечено более 50 пожарных и спасателей, и 19 единиц техники. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.