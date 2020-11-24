24 ноября. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате наезда автомобиля на улице Маршала Бирюзова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.



Сообщается, что в районе дома № 19 столкнулись два автомобиля. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.



Известно, что среди пострадавших - один ребенок. О тяжести травм пострадавших не сообщается.