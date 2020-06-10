10 июня. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома в проезде Дежнева, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Сообщается, что пожар произошел в квартире на 11-м этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.



В ходе ликвидации пожара было спасено 13 человек, в том числе 1 ребенок. В течение часа пожар был потушен.