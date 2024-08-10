 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     18.08.2024 11:14

Одна из легенд французского кино, Ален Делон, скончался в возрасте 88 лет

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Ален Делон  смерть 

18 августа — Mossovetinfo.ru — Одна из легенд французского кино, Ален Делон, родившийся в 1935 году, скончался в возрасте 88 лет в ночь на 18 августа. О смерти Алена Делона сообщили его дети агентству AFP. Причина смерти в сообщении не названа.

«Ален Фабьен, Аннушка, Энтони, а также (его собака – ред.) Лубо с огромным огорчением объявляют об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своем доме в Души, в окружении своих троих детей», — сказано в сообщении.

Ален Делон - французский актер, родившийся 8 ноября 1935 года, который считается одним из самых важных актеров в Европе. Известный такими фильмами, как «Рокко и его братья» (1960), «Плейн Солей» (1960), «Ле Самурай» (1967), на протяжении своей карьеры Делон работал с такими известными режиссерами, как Лучино Висконти, Жан-Люк Годар и Микеланджело Антониони.

В 1999 году он получил швейцарское гражданство.

В 2019 году после перенесенного инсульта Ален Делон заявил швейцарскому изданию L'Illustre, что он не против сделать эвтаназию.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Ален Делон  смерть 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:14 Происшествия Одна из легенд французского кино, Ален Делон, скончался в возрасте 88 лет

10:47 Другое Коллекция картин в престижной Галереи Курто при пожаре в Сомерсет-хаус не пострадала

10:35 В России 28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоится в Москве

10:26 Город (Москва и область) Эскалаторы на станции метро «Тверская» поочередно закроют на ремонт с 19 августа

10:04 Город (Москва и область) Более чем в 1,2 тыс. дворов привезли новый песок благодаря порталу «Наш город»

Актуальные материалы

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru