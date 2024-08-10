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18.08.2024, 11:14
Одна из легенд французского кино, Ален Делон, скончался в возрасте 88 лет
18 августа — Mossovetinfo.ru — Одна из легенд французского кино, Ален Делон, родившийся в 1935 году, скончался в возраст...
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Происшествия
10.08.2024, 15:47
Главу Сергиево-Посадского городского округа Акулова задержали по подозрению в коррупции
10 августа — Mossovetinfo.ru — Главу Сергиево-Посадского городского округа Московской области Дмитрия Акулова заде...
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Происшествия
10.08.2024, 11:02
Экс-замглавы «Москонцерта» Шатковского арестовали по делу о взятке
10 августа — Mossovetinfo.ru — Савеловский суд Москвы арестовал до 25 сентября 2024 года бывшего заместителя гендирект...