Одна из легенд французского кино, Ален Делон, скончался в возрасте 88 лет

18 августа — Mossovetinfo.ru — Одна из легенд французского кино, Ален Делон, родившийся в 1935 году, скончался в возрасте 88 лет в ночь на 18 августа. О смерти Алена Делона сообщили его дети агентству AFP. Причина смерти в сообщении не названа.



«Ален Фабьен, Аннушка, Энтони, а также (его собака – ред.) Лубо с огромным огорчением объявляют об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своем доме в Души, в окружении своих троих детей», — сказано в сообщении.



Ален Делон - французский актер, родившийся 8 ноября 1935 года, который считается одним из самых важных актеров в Европе. Известный такими фильмами, как «Рокко и его братья» (1960), «Плейн Солей» (1960), «Ле Самурай» (1967), на протяжении своей карьеры Делон работал с такими известными режиссерами, как Лучино Висконти, Жан-Люк Годар и Микеланджело Антониони.



В 1999 году он получил швейцарское гражданство.



В 2019 году после перенесенного инсульта Ален Делон заявил швейцарскому изданию L'Illustre, что он не против сделать эвтаназию.