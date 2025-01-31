 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     04.02.2025 12:58

Оперативники Алтуфьевского района изъяли из незаконного оборота почти два килограмма мефедрона

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СВАО  Алтуфьево  наркотики  незаконный оборот  изъятие  мигранты  полиция 

4 февраля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы задержали 39-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства, в ходе оперативных действий из незаконного оборота оперативники изъяли почти два килограмма мефедрона, сообщает пресс-служба УВД по СВАО.

«В результате отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Алтуфьевскому району столицы задержали в Путевом проезде 39-летнего приезжего по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 23 свертка с неизвестным веществом, общей массой более 80 граммов. Проведенным исследованием установлено, что в изъятом содержится мефедрон.

В ходе обыска по месту проживания задержанного на Енисейской улице оперативники изъяли четыре пакета и один контейнер с веществом, общей массой около двух килограммов. Исследование показало, что изъятое является наркотиком – мефедроном. Там же были изъяты изолента, магниты и электронные весы.

По данному факту следователем Отдела МВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Известно, что подозреваемый находился на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СВАО  Алтуфьево  наркотики  незаконный оборот  изъятие  мигранты  полиция 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:58 Происшествия Оперативники Алтуфьевского района изъяли из незаконного оборота почти два килограмма мефедрона

12:41 Другое Китай подал жалобу в ВТО на введение США дополнительных пошлин на китайские товары

10:23 Город (Москва и область) Около трети москвичей уже используют сервисы искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений - Сергунина

08:13 В России Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ

06:41 В мире Трамп заявил, что власти США запланировали встречи с Россией и Украиной

Актуальные материалы

22:14 Другое Белый дом отменяет замораживание федеральной помощи, вызвавшее хаос

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru