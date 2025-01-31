Оперативники Алтуфьевского района изъяли из незаконного оборота почти два килограмма мефедрона

4 февраля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы задержали 39-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства, в ходе оперативных действий из незаконного оборота оперативники изъяли почти два килограмма мефедрона, сообщает пресс-служба УВД по СВАО.



«В результате отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Алтуфьевскому району столицы задержали в Путевом проезде 39-летнего приезжего по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 23 свертка с неизвестным веществом, общей массой более 80 граммов. Проведенным исследованием установлено, что в изъятом содержится мефедрон.



В ходе обыска по месту проживания задержанного на Енисейской улице оперативники изъяли четыре пакета и один контейнер с веществом, общей массой около двух килограммов. Исследование показало, что изъятое является наркотиком – мефедроном. Там же были изъяты изолента, магниты и электронные весы.



По данному факту следователем Отдела МВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.



Известно, что подозреваемый находился на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

