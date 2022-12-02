Оперативники запада столицы задержали лжеполицейского подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

2 декабря, Mossovetinfo.ru - «Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 23-летнего приезжего из Рязанской области подозреваемого в хищении денежных средств у пожилой женщины мошенническим путем, сообщает сайт полиции Москвы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".



"Предварительно установлено, что на домашний телефон 83-летней москвичке, проживающей в квартире на Беловежской улице, позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей ДТП и нужны деньги, чтобы не доводить разбирательство до суда. Введенная в заблуждение женщина собрала денежные средства в размере 200 тысяч рублей и, следуя указаниям звонившего, передала деньги водителю такси, который подъехал к дому. После звонка родственнице пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию", - отмечается в сообщении.