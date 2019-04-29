29 апреля. Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы признал Виктора Захарченко (отца полковника Дмитрия Захарченко) виновным в растрате денег банка «Московское ипотечное агентство» и приговорил его к 4 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.



При этом Захарченко зачли срок нахождения под стражей во время следствия из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии, а также срок домашнего ареста из расчета один день ареста – один день в колонии. Таким образом, в срок заключения Захарченко зачтено 2 года и 7 месяцев.



Виктор Захарченко был фиктивно трудоустроен в банк на должность советника председателя и ежемесячно получал зарплату и премию. При этом соответствующего образования Захарченко не имел и на рабочем месте не появлялся. В течение двух лет Захарченко получил таким образом 4,9 миллиона рублей.



Второй подсудимый по данному делу – бывший глава банка Владимир Корьевкин, который принял Захарченко на работу, был приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.



Дело Виктора Захарченко было выделено в отдельное производство из материалов по делу полковника Дмитрия Захарченко. Дмитрий Захарченко, занимавший должность заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МФД России, обвиняется по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» и «Получение взятки». Ранее во время обыска в квартире Захарченко было обнаружено 8,5 миллиардов рублей. Захарченко заявил, что квартира принадлежит его сестре.