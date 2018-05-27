28 мая. Mossovetinfo.ru – Пенсионер на автомобиле Toyota Land Cruiser сбил ребенка 2014 года рождения в центре Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на полицию.



ДТП произошло во дворе дома по 8 по 2-му Лесному переулку. 60-летний мужчина наехал на выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованной машины ребенка.



Пострадавший получил тупую травму живота, сотрясение мозга, а также ссадины туловища и рук. Он госпитализирован.