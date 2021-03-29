Пенсионерка из Крыма осуждена на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

29 марта. Mossovetinfo.ru — Суд в Севастополе приговорил крымскую пенсионерку к 12 годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Украины, сообщает пресс-служба суда.



Женщина 1955 года рождения, уроженка Бахчисарая была признана виновной в госизмене. Она уличена в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Сообщается, что к работе на украинскую разведку она была привлечена представителем иностранного государства.



Пенсионерка собирала сведения об отдельном авиаполку Черноморского флота, в том, что касалось «действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста, и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время».



При этом, каким образом пенсионерка получала данные сведения, не сообщается.



Так как материалы дела содержат государственную тайну, его рассмотрение в суде прошло закрытом режиме. Фамилия пенсионерки не называется, в картотеке на официальном сайте суда ее данные скрыты.



Пенсионерка была задержана по обвинению в шпионаже в ноябре 2019 года. Приговор ей был вынесен в середине прошлой недели.