Перед судом предстанет экс-зампред правительства Московской области и его сообщники

12 февраля — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна и его сообщников, бывшего ректора государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московской области «Корпоративный университет развития образования» Андрея Лубского, а также троих сотрудников учреждения, подведомственного министерству образования Московской области.



В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений, мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем (ч. 6 ст. 290 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Следствием проделана масштабная работа по сбору и закреплению доказательств: допрошены не менее 80 свидетелей, проведено более 60 обысков, свыше 100 осмотров, а также очные ставки, проверки показаний на месте и иные следственные действия.



Следствием установлено, что в январе 2024 года между ГАОУ ДПО МО «Корпоративный университет развития образования» и обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Просвещение-Регион» заключен договор на поставку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области на общую сумму более 742 млн рублей. В июне 2024 года Бронштейн через посредника Лубского получил взятку от генерального директора фирмы в сумме 25 млн рублей за заключение вышеуказанного договора, беспрепятственное подписание актов выполненных работ, своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.



В дальнейшем Бронштейн легализовал часть денежных средств, полученных преступным путем, на сумму 8 млн рублей, заключив договор на строительство загородного дома.



Также при посредничестве Лубского совершены две передачи взяток, одна из которых - Бронштейну в размере 8 млн рублей, другая - директору и двум сотрудникам ГКУ МО «Дирекция модернизации образования» на сумму 3,5 млн рублей за подписание актов выполненных работ по муниципальным и государственным контрактам.



Кроме этого, сотрудники ГКУ МО «Дирекция модернизации образования» в составе группы лиц в процессе работы по государственным контрактам совершили еще одно коррупционное преступление – получили взятку в сумму 33 млн рублей, а также осуществили мошеннические действия на сумму 4,5 млн рублей.