13 мая. Mossovetinfo.ru – В жилом доме на Шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие между чердаком и пятым этажом, сообщает пресс-служба московского управления МЧС.



Из-за обрушения перекрытия лестничные марши оказались засыпаны обломками конструкций, часть жильцов оказалась заблокирована. Кроме того, из-за обрушения были повреждены водопроводные трубы и вода залила подъезд.



Из здания были эвакуированы несколько сотен человек, в том числе дети и инвалиды. По предварительной информации в результате происшествия никто не пострадал.