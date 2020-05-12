Другие материалы
-
Происшествия
13.05.2020, 09:21
Перекрытие обрушилось в жилом доме на востоке Москвы
13 мая. Mossovetinfo.ru – В жилом доме на Шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие между чердаком и пятым этажом, сообщает пресс-служба московского управления МЧС. Из-за обрушения перекрытия ...
-
Происшествия
12.05.2020, 12:35
Загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга аппараты ИВЛ произведены на одном заводе
12 мая. Mossovetinfo.ru – Аппараты ИВЛ, ставшие причиной пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, были произведены на одном заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в праовоохранительн...
-
Происшествия
12.05.2020, 10:31
Число жертв пожара в красногорском хосписе выросло до 11 человек
12 мая. Mossovetinfo.ru – Число жертв пожара в красногорском хосписе выросло до 11 человек, еще два человека скончались в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красногорской адм...