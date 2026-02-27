По делу о мошенничестве арестован глава штаба «Юный следователь»

10 марта — Mossovetinfo.ru — Басманный суд Москвы арестовал руководителя штаба молодежного союза «Юный следователь» Алексея Хворостянко по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы на сайте суда.



«Суд 6 марта удовлетворил ходатайство следствия о заключении Хворостянко под стражу. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.



В официальных аккаунтах Молодёжного союза «Юный следователь», в материалах конца 2025 года, Алексей Иванович Хворостянко упомянут как член Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации, исполнительный директор указанного молодежного союза, созданного по инициативе председателя СК РФ.



Молодежный союз «Юный следователь» зарегистрирован 2 года назад как некоммерческая организация. Сообщество позиционирует себя как структура для тех, кто мечтает стать следователем, повысить уровень своей правовой грамотности и чуть больше понять суть следственной работы, объединиться для одной общей цели - служения Родине