Другие материалы
Происшествия
10.03.2026, 17:13
По делу о мошенничестве арестован глава штаба «Юный следователь»
10 марта — Mossovetinfo.ru — Басманный суд Москвы арестовал руководителя штаба молодежного союза «Юный следователь...
Происшествия
04.03.2026, 16:29
В 2025 году в РФ пресечена деятельность почти 330 этнических преступных группировок – МВД
4 марта — Mossovetinfo.ru — Деятельность почти 330 этнических преступных группировок пресечена в 2025 году, а за пять по...
Происшествия
27.02.2026, 18:30
Шесть человек арестованы на 15 суток за массовую драку в московском ТРЦ «Щука»
27 февраля — Mossovetinfo.ru — Хорошевский суд Москвы арестовал на 15 суток за хулиганство шестерых участников драки ...