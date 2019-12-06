6 декабря. Mossovetinfo.ru – По факту наезда на женщину с детьми в Зеленограде возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



Авария произошла вечером в четверг, 5 декабря. Легковой автомобиль на пешеходном переходе наехал на женщину с внучками 2014 и 2017 годов рождения. От полученных травм девочка 2014 года рождения скончалась, вторая девочка и бабушка были госпитализированы.



Водитель машины остался на месте происшествия и был задержан. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.