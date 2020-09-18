По факту падения с высоты 5 этажа троих рабочих в Москве проводится проверка прокуратуры

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Преображенской межрайонной прокуратуре поручено проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением троих рабочих с высоты при проведении работ по строительству многоквартирного дома по ул. Амурская, сообщили ИА МОССОВЕТ в прокуратуре.



В результате обрушения строительных лесов на уровне 5 этажа, рабочие, которые проводили фасадные работы упали с высоты. Один из пострадавших доставлен в медицинское учреждение.

ЧП произошло 18 сентября 2020 года. Вопрос о принятии мер реагирования будет решаться по итогам проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.



Как сообщили ИА МОССОВЕТ в стройкомплексе Москвы, Мосгосстройнадзор за нарушения требований охраны труда оформил 361 постановление с наложением штрафных санкций в размере 28 млн рублей.