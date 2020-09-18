 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     18.09.2020 20:27

По факту падения с высоты 5 этажа троих рабочих в Москве проводится проверка прокуратуры

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  рабочие  безопасность  проверка  прокуратура 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Преображенской межрайонной прокуратуре поручено проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением троих рабочих с высоты при проведении работ по строительству многоквартирного дома по ул. Амурская, сообщили ИА МОССОВЕТ в прокуратуре.

В результате обрушения строительных лесов на уровне 5 этажа, рабочие, которые проводили фасадные работы упали с высоты. Один из пострадавших доставлен в медицинское учреждение.
ЧП произошло 18 сентября 2020 года. Вопрос о принятии мер реагирования будет решаться по итогам проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.

Как сообщили ИА МОССОВЕТ в стройкомплексе Москвы, Мосгосстройнадзор за нарушения требований охраны труда оформил 361 постановление с наложением штрафных санкций в размере 28 млн рублей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  рабочие  безопасность  проверка  прокуратура 

Возврат к списку

Лента новостей

21:33 Город (Москва и область) В Москве от ковида как основной причины смерти в августе умер 431 человек

20:45 Происшествия Два человека погибли на пожаре в квартире на западе Москвы

20:27 Происшествия По факту падения с высоты 5 этажа троих рабочих в Москве проводится проверка прокуратуры

19:26 Город (Москва и область) Самый высокий прирост рождаемости по РФ за 7 месяцев зафиксирован в Подмосковье

18:21 В России ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Актуальные материалы

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru