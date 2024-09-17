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Происшествия     18.09.2024 18:19

По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело

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Теги:  Wildberries  Вайлдберриз  офис  захват  попытка  стрельба  погибшие  уголовное дело  следствие 

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) по факту происшествия со стрельбой в Москве в офисе Wildberries (Вайлдберриз) где пострадали семь человек - два человека скончались, сообщает СК России.

«По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина «Вайлдберриз», расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались», говорится в сообщении СК.

Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Ранее руководитель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о гибели охранника при попытке «рейдерского захвата» офиса компании.

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Теги: 
Wildberries  Вайлдберриз  офис  захват  попытка  стрельба  погибшие  уголовное дело  следствие 

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