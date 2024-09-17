По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) по факту происшествия со стрельбой в Москве в офисе Wildberries (Вайлдберриз) где пострадали семь человек - два человека скончались, сообщает СК России.



«По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина «Вайлдберриз», расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались», говорится в сообщении СК.



Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия.



Ранее руководитель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о гибели охранника при попытке «рейдерского захвата» офиса компании.