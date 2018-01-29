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Происшествия     29.01.2018 10:49

По факту смерти четырех человек на пожаре в Красногорске возбуждено уголовное дело

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Теги:  Красногорск  пожар  пострадавшие  смерть  следствие 

29 января. Mossovetinfo.ru – В связи с гибелью на пожаре в арендованной квартире многоэтажного дома в Красногорске четырех человек, следственным отделом по городу Красногорску возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Следствием установлено, что в квартире, на правах аренды, «проживало 9 уроженцев Республики Таджикистан, из которых 3 – дети».

«По данным следствия, 28 января 2018 года в одной из квартир в городе Красногорске произошел пожар, в результате которого на месте происшествия погибли 48-летняя женщина и ее 6-летний внук. Также в результате пожара пострадали 48-летний мужчина и его 13-летний сын, которые нарядом «скорой помощи» были доставлены в больницу, где от полученных повреждений скончались», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «Моссовет», пожар в квартире многоэтажки Красногорска произошел по адресу -, бульвар Южный, дом 6, квартира 223.


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Теги: 
Красногорск  пожар  пострадавшие  смерть  следствие 

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