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Происшествия     08.08.2022 15:09

По факту смерти работников в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело

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Теги:  Москва  коллектор  канализация  смерть  уголовное дело 

8 августа. Mossovetinfo.ru – После гибели трех работников в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы на ул. Краснодарская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщает СК. Дело возбуждено Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

В воскресенье 7 августа 2022 года рабочие подрядной организации проводили работы по очищению канализационного коллектора, где в результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться из люка на поверхность. Их тела были обнаружены спасательными службами.

У руководства подрядной организации проведены обыски, изъята служебная документация, назначены необходимые судебные экспертизы в рамках уголовного дела.

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Теги: 
Москва  коллектор  канализация  смерть  уголовное дело 

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