По подозрению в сбыте незарегистрированных лекарств задержаны 14 участников организованной группы

18 апреля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО задержали 14 участников организованной группы, которые подозреваются в сбыте незарегистрированных лекарственных препаратов через аптечные пункты, сообщает пресс-служба московской полиции.



«Предварительно установлено, что с июня 2024 года злоумышленники, вступив в преступный сговор, организовали на территории Московского региона сбыт незарегистрированных в установленном порядке препаратов. Они нелегально закупались лекарствами за границей и осуществляли ввоз на территорию России», говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238.1 УК РФ «Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере».



Проведены обыски, обнаружены и изъяты материалы имеющие доказательственное значение. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников.