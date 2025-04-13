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Происшествия     18.04.2025 12:43

По подозрению в сбыте незарегистрированных лекарств задержаны 14 участников организованной группы

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Теги:  лекарства  контрафакт  уголовное дело  полиция  московский регион  задержание 

18 апреля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО задержали 14 участников организованной группы, которые подозреваются в сбыте незарегистрированных лекарственных препаратов через аптечные пункты, сообщает пресс-служба московской полиции.

«Предварительно установлено, что с июня 2024 года злоумышленники, вступив в преступный сговор, организовали на территории Московского региона сбыт незарегистрированных в установленном порядке препаратов. Они нелегально закупались лекарствами за границей и осуществляли ввоз на территорию России», говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238.1 УК РФ «Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере».

Проведены обыски, обнаружены и изъяты материалы имеющие доказательственное значение. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников.

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Теги: 
лекарства  контрафакт  уголовное дело  полиция  московский регион  задержание 

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