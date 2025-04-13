Другие материалы
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Происшествия
18.04.2025, 12:43
По подозрению в сбыте незарегистрированных лекарств задержаны 14 участников организованной группы
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО задержали 14 участников организованной группы, которые по...
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Происшествия
16.04.2025, 10:01
Дело о совершении развратных действий водителем такси в отношении 13-летней пассажирки расследуется в Москве
16 апреля — Mossovetinfo.ru — Главе СК России будет представлен доклад по уголовному делу о преступлении в отношении...
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Происшествия
13.04.2025, 16:56
Новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы - оперштаб
13 апреля — Mossovetinfo.ru — 13 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы. Об этом с...