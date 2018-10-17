17 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в совершении тройного убийства, сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Убийство было совершенно в квартире на улице Летчика Бабушкина. По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.
В настоящее время задержанный – молодой человек 1996 года рождения – доставлен в следственные органы.
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