17 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в совершении тройного убийства, сообщается на официальном сайте МВД РФ.



Убийство было совершенно в квартире на улице Летчика Бабушкина. По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.



В настоящее время задержанный – молодой человек 1996 года рождения – доставлен в следственные органы.