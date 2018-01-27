27 января. Mossovetinfo.ru – Подпольное казино обнаружено в помещении ресторана в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Были обнаружено игорный стол, принадлежности для карточной игры, машинка для перемешивания карт, фишки и игральные карты.



По данным телеканала, ресторан принадлежит музыканту популярной группы A'Studio Байгали Серебаеву.