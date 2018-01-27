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Происшествия     27.01.2018 13:56

Подпольное казино обнаружено в помещении ресторана в центре Москвы

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Теги:  казино 

27 января. Mossovetinfo.ru – Подпольное казино обнаружено в помещении ресторана в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Были обнаружено игорный стол, принадлежности для карточной игры, машинка для перемешивания карт, фишки и игральные карты.

По данным телеканала, ресторан принадлежит музыканту популярной группы A'Studio Байгали Серебаеву.


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Карта места

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Теги: 
казино 

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