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Происшествия     09.05.2019 20:42

Погиб Сергей Доренко

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Теги:  смерть  ДТП 

9 мая. Mossovetinfo.ru - Российский журналист, теле- и радиоведущий, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов, ссылаясь на ГИБДД, сообщил, что Доренко вечером 9 мая ехал на мотоцикле по Садовому кольцу, потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть.

Доренко работал на телевидении с 1985 года. Работал на Первом канале (ранее – ОРТ), был ведущим программы «Время», а также вел авторскую программу. Также был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей». С 2014 года - главный редактор радиостанции «Говорит Москва».

РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщает, что причина смерти не в ДТП - Доренко умер от естественных причин.


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Теги: 
смерть  ДТП 

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