9 мая. Mossovetinfo.ru - Российский журналист, теле- и радиоведущий, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Венедиктов, ссылаясь на ГИБДД, сообщил, что Доренко вечером 9 мая ехал на мотоцикле по Садовому кольцу, потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть.



Доренко работал на телевидении с 1985 года. Работал на Первом канале (ранее – ОРТ), был ведущим программы «Время», а также вел авторскую программу. Также был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей». С 2014 года - главный редактор радиостанции «Говорит Москва».



РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщает, что причина смерти не в ДТП - Доренко умер от естественных причин.