29 января. Mossovetinfo.ru – Найденные у журналиста Ивана Голунова наркотики были подброшены ему сотрудниками полиции, сообщается на официальном сайте СК РФ.



По данным следствия четверо бывших сотрудников отдела по борьбе с наркотиками УВД Западного округа Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец, подбросили Голунову наркотики в рюкзак и в квартиру с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности.



Подброшенные наркотические средства ранее были этими же полицейскими незаконно приобретены, а затем незаконно хранились и перевозились.







С задержанными проводятся следственные действия.



Ранее сообщалось, что пять бывших сотрудников полиции были задержаны в рамках расследования дела Ивана Голунова и доставлены для допроса в Следственный комитет.