Другие материалы
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Происшествия
29.01.2020, 14:48
Полицейские подбросили Голунову наркотики домой и в рюкзак - СК
29 января. Mossovetinfo.ru – Найденные у журналиста Ивана Голунова наркотики были подброшены ему сотрудниками полиции, сообщается на официальном сайте СК РФ. По данным следствия четверо бывши...
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Происшествия
29.01.2020, 11:38
ФСБ вычислила еще один сервис, с которого рассылались ложные сообщения о бомбах
29 января. Mossovetinfo.ru – ФСБ России вычислила еще один почтовый сервис, с которого осуществлялась регулярная рассылка ложных сообщений о минировании зданий в России, сообщается на официальном с...
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Происшествия
29.01.2020, 10:22
Несколько бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
29 января. Mossovetinfo.ru – По делу журналиста Ивана Голунова задержаны пять бывших сотрудников полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Сообщается, что задержанны...