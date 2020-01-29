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Происшествия     29.01.2020 14:48

Полицейские подбросили Голунову наркотики домой и в рюкзак - СК

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Теги:  Иван Голунов  полицейские  задержание  уголовное дело  наркотики  СК РФ 

29 января. Mossovetinfo.ru – Найденные у журналиста Ивана Голунова наркотики были подброшены ему сотрудниками полиции, сообщается на официальном сайте СК РФ.

По данным следствия четверо бывших сотрудников отдела по борьбе с наркотиками УВД Западного округа Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец, подбросили Голунову наркотики в рюкзак и в квартиру с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности.

Подброшенные наркотические средства ранее были этими же полицейскими незаконно приобретены, а затем незаконно хранились и перевозились.


С задержанными проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что пять бывших сотрудников полиции были задержаны в рамках расследования дела Ивана Голунова и доставлены для допроса в Следственный комитет.


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Теги: 
Иван Голунов  полицейские  задержание  уголовное дело  наркотики  СК РФ 

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