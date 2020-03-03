3 марта. Mossovetinfo.ru – Московские полицейские во время задержания открыли огонь по подозреваемому, когда он напал на низ с ножом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.



Сообщается, что сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии проводили задержание мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Подозреваемый оказал сопротивление и напал на одного из сотрудников с ножом. Полицейские применили табельное оружие, подозреваемому было нанесено ранение не опасное для жизни и здоровья.



Мужчина был задержан, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.