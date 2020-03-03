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Происшествия     03.03.2020 17:54

Полицейские в Москве открыли огонь во время задержания подозреваемого

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Теги:  полиция  задержание  стрельба 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Московские полицейские во время задержания открыли огонь по подозреваемому, когда он напал на низ с ножом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Сообщается, что сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии проводили задержание мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Подозреваемый оказал сопротивление и напал на одного из сотрудников с ножом. Полицейские применили табельное оружие, подозреваемому было нанесено ранение не опасное для жизни и здоровья.

Мужчина был задержан, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.


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Теги: 
полиция  задержание  стрельба 

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