3 марта. Mossovetinfo.ru – Московские полицейские во время задержания открыли огонь по подозреваемому, когда он напал на низ с ножом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Сообщается, что сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии проводили задержание мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Подозреваемый оказал сопротивление и напал на одного из сотрудников с ножом. Полицейские применили табельное оружие, подозреваемому было нанесено ранение не опасное для жизни и здоровья.
Мужчина был задержан, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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