23 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали москвичку по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.



34-летняя женщина была задержана в одном из московских отделений связи после получения посылки из Европы. В посылки были обнаружены 2 коробки из-под DVD-дисков в которых находилось 485 таблеток. Экспертиза установила, что таблетки являются наркотическим веществом MDMA (экстази).



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».