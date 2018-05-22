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Происшествия     23.05.2018, 13:19

Полицейские задержали москвичку по подозрению в контрабанде наркотиков

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Теги:  МВД  наркотики  контрабанда  задержание 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали москвичку по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД.

34-летняя женщина была задержана в одном из московских отделений связи после получения посылки из Европы. В посылки были обнаружены 2 коробки из-под DVD-дисков в которых находилось 485 таблеток. Экспертиза установила, что таблетки являются наркотическим веществом MDMA (экстази).

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».


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Теги: 
МВД  наркотики  контрабанда  задержание 

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