13 мая. Mossovetinfo.ru – Полиция задержала водителя автомобиля, подозреваемого в том, что он обстрелял автобус на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
Очевидцы сообщили, что в районе дома № 160 по Дмитровскому шоссе водитель автомобиля Lexus несколько раз выстрелил в автобус из пистолета и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.
Через некоторое время на одной из прилегающих улиц подозреваемый был задержан. При нем был обнаружен пневматический пистолет. Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства.
По данным АГН «Москва» водитель обстрелял автобус частной организации в результате дорожного конфликта. Водитель автобуса также доставлен в полицию для разбирательства.
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