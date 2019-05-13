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Происшествия     13.05.2019 09:00

Полицейские задержали водителя, обстрелявшего автобус на севере Москвы

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Теги:  стрельба  автобус  задержание 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Полиция задержала водителя автомобиля, подозреваемого в том, что он обстрелял автобус на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Очевидцы сообщили, что в районе дома № 160 по Дмитровскому шоссе водитель автомобиля Lexus несколько раз выстрелил в автобус из пистолета и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.

Через некоторое время на одной из прилегающих улиц подозреваемый был задержан. При нем был обнаружен пневматический пистолет. Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства.

По данным АГН «Москва» водитель обстрелял автобус частной организации в результате дорожного конфликта. Водитель автобуса также доставлен в полицию для разбирательства.


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Теги: 
стрельба  автобус  задержание 

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