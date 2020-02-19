19 февраля. Mossovetinfo.ru – Обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова бывший полицейский Денис Коновалов, дал показания против своего бывшего начальника, экс-главы отдела по борьбе с наркотиками УВД Западного округа Игоря Ляховца, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на адвоката Ляховца Алексея Коврижкина.



По словам адвоката, на очной ставке Коновалов показал, что именно Ляховец дал указание подбросить наркотики журналисту.



Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня 2019 года. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.



Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.



В январе 2020 года Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. 29 января пятеро бывших полицейских были задержаны по данному делу, 30 января им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

