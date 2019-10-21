21 октября. Mossovetinfo.ru – Полиция и ФСБ разоблачили группу «подпольных банкиров», которая вывели из России как минимум 750 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Преступники выводили деньги под видом исполнения внешнеторговых контрактов. При переводах использовались реквизиты подконтрольных фирм, а в банки предоставлялись поддельные документы.
Во главе преступной группы стоил 37-летний уроженец одной из азиатских стран. Он был задержан и отправлен под домашний арест.
Было проведено 12 обысков по различным адресам в московском регионе. В ходе обысков обнаружены и изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент», электронные носители информации, и другие предметы и документы, имеющие отношение к расследованию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов». Расследование дела продолжается.
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