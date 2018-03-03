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Происшествия     03.03.2018 13:36

Полиция ищет Hyundai Porter, насмерть сбивший женщину на Бутырском Валу в Москве

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Теги:  Москва  Бутырский вал  полиция  розыск  наезд  смерть  женщина 

3 марта. Автомобиль сбил женщину в Тверском районе Москвы во дворе дома на Бутырском валу и скрылся , сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Около 10:00 мск во дворе дома 32 по улице Бутырский вал водитель автомобиля Hyundai Porter совершил наезд на пожилую женщину и скрылся», - сообщили в ГИБДД.

Женщина от полученных травм умерла. Автомобиль объявлен в розыск.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Бутырский вал  полиция  розыск  наезд  смерть  женщина 

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