3 марта. Автомобиль сбил женщину в Тверском районе Москвы во дворе дома на Бутырском валу и скрылся , сообщилив пресс-службе столичного управления ГИБДД.«Около 10:00 мск во дворе дома 32 по улице Бутырский вал водитель автомобиля Hyundai Porter совершил наезд на пожилую женщину и скрылся», - сообщили в ГИБДД.Женщина от полученных травм умерла. Автомобиль объявлен в розыск.