Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     03.12.2019 14:09

Полиция проверяет информацию о нападении на полицейского в Мытищах

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  полиция  нападение  ножевое ранение 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – В ГУВД России по Московской области проверяют информацию о нападении на полицейского в Мытищах, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.

По данным издания, неизвестный с ножом напал на сотрудника полиции и нанес ему ножевое ранение. На место происшествия направлено несколько патрульных экипажей.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
полиция  нападение  ножевое ранение 

Возврат к списку

Лента новостей

14:39 Город (Москва и область) Дорожные службы Подмосковья сообщили о готовности к зиме

14:14 Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 6 декабря

14:09 Происшествия Полиция проверяет информацию о нападении на полицейского в Мытищах

13:49 Власть В Мосгордуме прошел круглый стол, посвященный борьбе со сниффингом

12:56 В России С 2020 года ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Актуальные материалы

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

14:33 Общество Собянин напомнил, что в центре «Моя карьера» помогут найти работу

09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru