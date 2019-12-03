3 декабря. Mossovetinfo.ru – В ГУВД России по Московской области проверяют информацию о нападении на полицейского в Мытищах, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.



По данным издания, неизвестный с ножом напал на сотрудника полиции и нанес ему ножевое ранение. На место происшествия направлено несколько патрульных экипажей.