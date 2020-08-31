31 августа. Mossovetinfo.ru – Московская полиция организовала проверку по факту нападения на блогера Егора Жукова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что вечером 30 августа в Можайском районе Москвы двое неизвестных избили Егора Жукова возле его дома. Затем нападавшие скрылись. Жуков обратился с заявлением в полицию. Врачи диагностировали у Жукова травмы головы и рекомендовали провести МРТ.
Сообщается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Побои».
В декабре 2019 года Егор Жуков был признан виновным в призывах к экстремистской деятельности и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети интернет сроком на 2 года. Позднее Жуков стал журналистом радиостанции «Эхо Москвы.
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