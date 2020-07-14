14 июля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Отдела экономической безопасности УВД ЮЗАО Москвы пресекли сбыт незарегистрированных лекарств и медицинских изделий, сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Группа злоумышленников организовала на территории Москвы кустарное производство лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций. Свою продукцию они распространяли под видом иностранного бренда, для чего заказывали стеклянные флаконы и этикетки с реквизитами.
Реализация поддельных лекарств происходила через специально организованную оптовую медицинскую косметическую компанию. Кроме того, злоумышленники рекламировали свою продукцию через Интернет.
Полицейские задержали пятерых подозреваемых жителей Москвы в возрасте от 53 до 76 лет. Все они имеют медицинское образование.
Были проведены обыски по местам проживания задержанных, а также в помещении подпольного производства. Были изъяты препараты, которые использовались для кустарного производства лекарств, а также предметы и документы, отражающие сведения о каналах сбыта контрафактной продукции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В отношении четырех задержанных выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении еще одного фигуранта выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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