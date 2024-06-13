Полиция задержала в Москве 40 человек по делу о продаже БАД под видом лекарств

23 июля — Mossovetinfo.ru — В Москве полицейские задержали 40 участников мошеннической группы, представляющихся медработниками и занимающихся продажей биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Злоумышленники в средствах массовой информации и сети интернет рекламировали свою деятельность как оказание медицинских услуг. С помощью сети кол-центров они общались с обратившимися гражданами, а также инициативно обзванивали пожилых россиян. Представляясь медработниками, аферисты ставили своим собеседникам фиктивные диагнозы без проведения осмотра и других достаточных оснований. Затем с использованием методов психологического воздействия убеждали в необходимости приобретения лекарственных средств, под видом которых продавали биологически активные добавки. По предварительной оценке, доход от реализации криминальной схемы превышал 100 млн руб. в год», – рассказала Волк.



Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели 34 обыска в офисных и складских помещениях, а также в жилищах фигурантов. В ходе мероприятий были изъяты образцы реализуемой продукции, базы данных клиентов, записи о совершенных сделках, кассовая техника, печати коммерческих организаций, смартфоны, компьютеры, денежные средства в размере 2,5 млн руб. и другие предметы, представляющие интерес для следствия.



Возбуждено 25 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).