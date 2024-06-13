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23.07.2024, 11:05
Полиция задержала в Москве 40 человек по делу о продаже БАД под видом лекарств
23 июля — Mossovetinfo.ru — В Москве полицейские задержали 40 участников мошеннической группы, представляющихся медр...
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Происшествия
17.07.2024, 16:01
Экс министр Правительства Москвы Кибовский задержан по обвинению в получении взяток
17 июля — Mossovetinfo.ru — Экс министр Правительства Москвы Александр Кибовский, возглавлявший в 2015 — 2023 годах моск...
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13.06.2024, 07:50
Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд
13 июня — Mossovetinfo.ru — Дело двух сотрудников Следственного комитета России, Тамбиева Марата Хамидовича и Ляхов...