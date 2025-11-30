Другие материалы
03.12.2025, 20:51
Половина всех преступлений в Москве связана с мошенничеством - Собянин
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Половина всех преступлений в Москве связана с мошенничеством, сообщил мэр столицы Сер...
01.12.2025, 09:38
ФСБ предотвратила покушение на старшего офицера Минобороны в Крыму
1 декабря — Mossovetinfo.ru — ФСБ сообщила о нейтрализации агента ГУР минобороны Украины, который должен был взорва...
30.11.2025, 18:00
Бриллиантов, ценностей, средств на 27,6 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка в Москве
30 ноября — Mossovetinfo.ru — Бриллиантов, драгоценностей и средств на общую сумму 27,6 млн рублей отдала мошенникам п...