Половина всех преступлений в Москве связана с мошенничеством - Собянин

3 декабря — Mossovetinfo.ru — Половина всех преступлений в Москве связана с мошенничеством, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов ТВ Центр и Москва 24.



Количество телефонных мошенничеств, в том числе с использованием программ подмены номеров, просто огромное. Сегодня половина всех преступлений в Москве – это как раз мошенничество, связанное с информационными технологиями, с телефонами, - сказал Собянин в прямом эфире.



Также Собянин призвал москвичей быть осторожными, когда звонят незнакомцы, якобы от его имени. Люди пожилые получают такие звонки, - их пытаются развести не только с помощью моего светлого образа, но и от имени правоохранительных органов, и МВД, и ФСБ, и так далее.



Мэр отметил, что большинство этих мошенников находятся за рубежом, например, на Украине. Они могут при звонке подменить номер и тебе звонят, кажется, твой друг звонит, его номер его высвечен. На самом деле это совершенно чужой человек. Он даже подделать его голос может. Поэтому осторожнее. Еще раз осторожнее, отметил мэр. Также, по словам Собянина, бороться с ними чрезвычайно сложно, нужно быть очень внимательным.