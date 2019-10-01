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Происшествия     01.10.2019 14:24

Получивший ножевое ранение сотрудник СК РФ скончался в больнице

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Теги:  СК РФ  убийство  нападение  ножевое ранение  уголовное дело 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудник центрального аппарата СК РФ полковник юстиции Владислав Капустин, получивший ножевое ранение у проходной здания СК РФ в Техническом переулке в Москве, скончался в реанимации одной из московских больниц, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что нападение на Капустина произошло, когда он исполнял свои служебные обязанности по организации приема граждан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Нападавший задержан, с ним работают следователи. По предварительной информации, напавший на Капустина мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.


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Теги: 
СК РФ  убийство  нападение  ножевое ранение  уголовное дело 

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