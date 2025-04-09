11 апреля — Mossovetinfo.ru — Россиянка, пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась вечер...

10 апреля — Mossovetinfo.ru — Ядовитая африканская змея во время кормления укусила сотрудника Московского зоопарка,...

8 апреля — Mossovetinfo.ru — «Сотрудники МЧС России спасли 39 человек на пожаре в Москве . Из них 6 - по автолестнице. Пл...