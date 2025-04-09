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Происшествия     11.04.2025 09:27

Пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» девочка умерла в больнице

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Теги:  девочка  крушение  батискаф  Синдбад  Египет  Хургада 

11 апреля — Mossovetinfo.ru — Россиянка, пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась вечером, 9 апреля. Об этом «Известиям» сообщил отец девочки.
Число погибших при крушении батискафа утром 27 марта в Хургаде россиян выросло до семи.

Ранее сообщалось, что девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. После стабилизации состояния планировалось перевести ее на лечение в Москву.

Батискаф «Синдбад» с 45 российскими туристами затонул во время подводной экскурсии в Хургаде. Как отмечалось, потерпевший крушение на египетском курорте батискаф с российскими туристами не сталкивался с чем-либо.

Ранее сообщалось, что погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

Следователи СК возбудили уголовное дело после крушения батискафа с российскими туристами.

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Теги: 
девочка  крушение  батискаф  Синдбад  Египет  Хургада 

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