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11.04.2025, 09:27
Пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» девочка умерла в больнице
11 апреля — Mossovetinfo.ru — Россиянка, пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась вечер...
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Происшествия
10.04.2025, 17:52
Не удалось спасти сотрудника Московского зоопарка после укуса ядовитой змеи
10 апреля — Mossovetinfo.ru — Ядовитая африканская змея во время кормления укусила сотрудника Московского зоопарка,...
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Происшествия
09.04.2025, 08:35
39 человек спасли на пожаре в роддоме в Москве сотрудники МЧС России
8 апреля — Mossovetinfo.ru — «Сотрудники МЧС России спасли 39 человек на пожаре в Москве . Из них 6 - по автолестнице. Пл...