3 марта. Mossovetinfo.ru – Повреждение разводящих элементов теплосети диаметром 150 миллиметров произошло днем в воскресенье на Балаклавском проспекте.



Как сообщили в комплексе городского хозяйства, в настоящее время коммунальные проводят ремонтные работы на разводящей теплосети службы



Нарушения теплоснабжения и отключения потребителей нет.