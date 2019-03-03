3 марта. Mossovetinfo.ru – Повреждение разводящих элементов теплосети диаметром 150 миллиметров произошло днем в воскресенье на Балаклавском проспекте.
Как сообщили в комплексе городского хозяйства, в настоящее время коммунальные проводят ремонтные работы на разводящей теплосети службы
Нарушения теплоснабжения и отключения потребителей нет.
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