20 октября. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар на площади 1500 квадратных метров произошел в складском помещении на улице Молодогвардейская, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



В результате пожара произошло частичное обрушение кровли здания. Сведений о погибших в результате пожара не поступало.



Борьба с пожаром на складе продолжается уже более пяти часов. В тушении принимают участие порядка 80 человек личного состава, более 20 единиц техники, а также 2 вертолета Московского авиационного центра. В настоящее время пожар локализован.