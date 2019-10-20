20 октября. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар на площади 1500 квадратных метров произошел в складском помещении на улице Молодогвардейская, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.
В результате пожара произошло частичное обрушение кровли здания. Сведений о погибших в результате пожара не поступало.
Борьба с пожаром на складе продолжается уже более пяти часов. В тушении принимают участие порядка 80 человек личного состава, более 20 единиц техники, а также 2 вертолета Московского авиационного центра. В настоящее время пожар локализован.
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