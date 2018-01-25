Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован

25 января. Mossovetinfo.ru - МЧС сообщило о ликвидации пожара на рынке «Садовод» в Москве. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.



ПДК вредных примесей в воздухе не превышено, угрозы людям нет. К медикам обратился один человек.